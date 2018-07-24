Льва Пономарева задержали за пикет в поддержку заключенных по делу «Нового величия» у здания прокуратуры в Москве

Исполнительного директора движения «За права человека» задержали за пикет в поддержку заключенных по делу «Нового величия» у здания прокуратуры в Москве. Это произошло из-за неправильного использования полицией одного из президентских указов, — сказал «Эху» сам Лев Пономарев.

Лев Пономарев отметил, что подобные проблемы были у многих людей в период чемпионата мира по футболу.