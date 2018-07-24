Льва Пономарева задержали за пикет в поддержку заключенных по делу «Нового величия» у здания прокуратуры в Москве
Исполнительного директора движения «За права человека» задержали за пикет в поддержку заключенных по делу «Нового величия» у здания прокуратуры в Москве. Это произошло из-за неправильного использования полицией одного из президентских указов, — сказал «Эху» сам Лев Пономарев.
Лев Пономарев отметил, что подобные проблемы были у многих людей в период чемпионата мира по футболу.
Комментарии1
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nikmag 24 июля 2018 | 07:46
Страна живет по криминальным и диктаторским принципам, толпа безмолвствует, мафия-власть куражится и издевается над нами!