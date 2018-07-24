Руководство «Роскосмоса» может решить судьбу головного института, сотрудника которого обвинили в госизмене

74-летний Виктор Кудрявцев обвиняется в передаче секретной информации одной из стран НАТО. Речь идет о разработках гиперзвуковых летательных аппаратах. Эту тему президент Путин затрагивал накануне выборов в послании Федеральному собранию, рассказывая о перспективных видах вооружений.

В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, где работает ученый, в конце недели прошли обыски. Кудрявцев арестован. Свидетелем проходит Дмитрий Пайсон, теперь уже бывший директор центра в Объединенной ракетно-космической корпорации.

Кадровых решений по руководству ЦНИИМаша пока не принимали. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возвращается из Сочи и проведет сегодня серию совещаний по этой теме. Не исключены изменения в структуре института.

Внутреннее расследование проводит специальная комиссия «Роскосмоса».