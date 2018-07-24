Руководство «Роскосмоса» может решить судьбу головного института, сотрудника которого обвинили в госизмене
74-летний Виктор Кудрявцев обвиняется в передаче секретной информации одной из стран НАТО. Речь идет о разработках гиперзвуковых летательных аппаратах. Эту тему президент Путин затрагивал накануне выборов в послании Федеральному собранию, рассказывая о перспективных видах вооружений.
В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, где работает ученый, в конце недели прошли обыски. Кудрявцев арестован. Свидетелем проходит Дмитрий Пайсон, теперь уже бывший директор центра в Объединенной ракетно-космической корпорации.
Кадровых решений по руководству ЦНИИМаша пока не принимали. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возвращается из Сочи и проведет сегодня серию совещаний по этой теме. Не исключены изменения в структуре института.
Внутреннее расследование проводит специальная комиссия «Роскосмоса».
Комментарии5
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archibald_dandy_esquire 24 июля 2018 | 07:18
Рогозин красава! гробит космическую отрасль Расеи по тайному указанию резидента
lenin3 24 июля 2018 | 07:21
А нафиг Роскосмису головной институт? Одни неприятности от этих головастых ученых.Закрыть нафиг,на эго месте организовать батутостроительный комбинат и набрать на работу таджиков...
gencek 24 июля 2018 | 07:29
lenin3:
Так в Энергомаше итак на сборке Протонов одни узбеки и таджики ...
Какой там гиперзвук , гайку закрутить некому.
mazeno 24 июля 2018 | 07:28
мало, двое это мало..
дело космонавтов должно на человек триста обрушится, они виноваты, что летает до сих пор ракета 60 годов прошлого века
pomeranche 24 июля 2018 | 07:42
Если там ученые 74 летние работают то за бушующее развитие космонавтики я спокоен. Это конечно гостайне но любопытно знать средний возраст сотрудников.