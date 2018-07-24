В Еврейской автономной области дети до состояния комы избили пятилетнего мальчика
Это произошло в посёлке Лукаши. У ребёнка тяжёлый ушиб головного мозга, переломы, он потерял много крови, сообщает Интерфакс. Сейчас малыш в реанимации. Со ссылкой на правительство Еврейской автономной области агентство сообщает, что ребёнка избили во дворе. Подозреваемые – 10-летний мальчик, который учится в коррекционной школе и 5-летняя девочка. Правоохранительные органы начали проверку.
Комментарии12
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gvs 24 июля 2018 | 06:55
Дети берут пример с взрослых (
gencek 24 июля 2018 | 06:58
Евреи они такие ...
shmuel63 24 июля 2018 | 07:17
gencek: В еврейской
shmuel63 24 июля 2018 | 07:20
shmuel63: АО евреев менее 1% , а в Лукашах их нет вообще
piter_ug 24 июля 2018 | 07:02
Руководящая и направляющая роль быдло-каналов.
glebbalbesov 24 июля 2018 | 07:09
piter_ug: ну да... Дети самые жестокие существа. Они просто не понимают что делают. Сам помню как издевались над некоторым одноклассниками. Теперь за это очень стыдно...
max3446 24 июля 2018 | 07:10
скорее всего дети насмотрелись разлагающие мозг видео ничтожества наврального. не даром весь мир требует заблокировать его ютуб канал, все сайты с его участием. а самого мутанта с 46 размером ноги посадить на длительный срок
arye_11 24 июля 2018 | 07:14
max3446:
Максик.
То, что ты с дипломом юриста трудишься портянкой, понятно. Большее ты не осилишь.
Другое непонятно - как тебя с твоей тяжелой формой умственной отсталости приняли на юрфак и не выгнали в течении нескольких лет обучения.
punyoshohlai 24 июля 2018 | 07:23
arye_11:
Я думаю, и про юрфак фуфло.
archibald_dandy_esquire 24 июля 2018 | 07:32
arye_11:
удивляюсь, что портянки не пишут в личных данных - "доктор философии", "почетный юрист" - правда у одной портянки написано "Герой России"
почему бы и нет? в гоп-дупе все доктора да кандидаты, да и сам гибрид - "юрист" высшей фальсификации... то есть квалификации, разумеется
j_partizan 24 июля 2018 | 07:47
10-летний мальчик, который учится в коррекционной школе
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Они вырастают и становятся полицейскими, работниками ФСИН, охранниками магазинов, а чаще люмпенами.
Вот и думайте, что делать с биомусором.
estamp 24 июля 2018 | 08:05
j_partizan: Они вырастают и становятся полицейскими, работниками ФСИН, охранниками магазинов, а чаще люмпенами.
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Но чаще либералами