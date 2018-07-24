В Еврейской автономной области дети до состояния комы избили пятилетнего мальчика

Это произошло в посёлке Лукаши. У ребёнка тяжёлый ушиб головного мозга, переломы, он потерял много крови, сообщает Интерфакс. Сейчас малыш в реанимации. Со ссылкой на правительство Еврейской автономной области агентство сообщает, что ребёнка избили во дворе. Подозреваемые – 10-летний мальчик, который учится в коррекционной школе и 5-летняя девочка. Правоохранительные органы начали проверку.