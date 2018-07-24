Американский Конгресс намерен продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны России
Это предусматривает законопроект о военном бюджете США на будущий год, который согласовали комитеты по делам вооружённых сил палаты представителей и Сената Конгресса. В документе подчёркивается, что мера принимается для противодействия России. Помимо прочего, в законопроект включены положения о поставках Украине оружия на 250 миллионов долларов и о запрете признания Крыма российской территорией. Размер оборонного бюджета составляет 717 миллиардов долларов, сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии2
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davi__koloradov 24 июля 2018 | 06:50
Также Американский Конгресс намерен выделить Украине 250 лимонов баксов на давку колорадов. Выполним и перевыполним!
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greeg1 24 июля 2018 | 07:48
Вот так путин переиграл Трампа. Америка должна осознать, что на сегодня Трамп это единственный человек, который умеет ставить точки над i и единственный человек который не приемлет гибридность ни в каком виде. В первую очередь это каксается гибридных войн, международной политики и отношений. Учитывая характер и некоторую особенность поведения Трампа, свойственные абсолютному большинству людей ( "кто не без греха - кинь в меня камень" ). лично у меня вызывают глубокое опасение тот факт, что его советники ни на грамм не обладающие ни профессионализмом, ни компетентностью ни даром убеждения в работе с людьми, озабоченные только своим статусом, своей деятельностью приносят Америке горькие минуты разочарования.
Всех благ Вам и удачи, мистер Президент.