Более 20 человек погибли, около 70 пострадали в результате лесных пожаров в Греции

Это официально подтвердили власти страны, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс. Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что ситуация с пожарами в области Аттика вышла из-под контроля. В районе Афин ограничено движение автотранспорта – перекрыты две магистрали. Возникли сбои в расписании движения пригородных поездов, передаёт агентство ТАСС.