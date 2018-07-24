СК проводит проверку в отношении сотрудника, который отказался возбуждать дело о пытках в ярославской колонии

, пишет газета «Коммерсант». Решение об отказе в возбуждении дела он вынес в августе прошлого года.

О пытках заключённого Евгения Макарова стало известно, после публикации соответствующей видеозаписи. По делу об избиении задержали шесть сотрудников колонии. В руководстве Федеральной службы исполнения наказаний говорят, что Макаров сам спровоцировал конфликт.