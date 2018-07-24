СК проводит проверку в отношении сотрудника, который отказался возбуждать дело о пытках в ярославской колонии
, пишет газета «Коммерсант». Решение об отказе в возбуждении дела он вынес в августе прошлого года.
О пытках заключённого Евгения Макарова стало известно, после публикации соответствующей видеозаписи. По делу об избиении задержали шесть сотрудников колонии. В руководстве Федеральной службы исполнения наказаний говорят, что Макаров сам спровоцировал конфликт.
Комментарии2
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grigorcar 24 июля 2018 | 06:48
"Макаров сам"
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еле отбились! столько натерпелись...
zor 24 июля 2018 | 07:16
он сам спровоцировал конфликт. Защищаясь, 10 сотрудников ФСИН были вынуждены пытать его, приковав наручниками к кровати....тем и спаслись.