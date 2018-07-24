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06:17, 24 июля 2018

В РПЦ выступили против продажи пива на стадионах

Представитель синодального отдела Московского патриархата Валерий Доронкин в интервью агентству РИА Новости отметил, что у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, однако, по его словам, церковь выступает против пьянства, которое считает страшным грехом. «Православный не значит пьяный», — сказал Доронкин. По его мнению, свободная продажа алкоголя должна быть предельно ограничена.
На днях глава Татарстана попросил президента Владимира Путина вновь разрешить продажу пива на стадионах.

Комментарии

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sg91 24 июля 2018 | 06:25

Я тоже против, но причем здесь РПЦ?

yralez 24 июля 2018 | 06:33

Кому ваш футбол без пива нужен ?

ihor_syvoryj 24 июля 2018 | 06:34

Это правильная идея!
А то, понимашь, напьются свого пива на стадионе, потом в церкви не молятся, а по углам ныкаются!

ura_123 24 июля 2018 | 06:50

ihor_syvoryj: А ещё ссат в лифтах! Вон живой пример,в Донецке один зашёл в лифт поссать и шо из этого вышло?
Нету таперича матаролы...

maslov1958 24 июля 2018 | 06:45

все причитающиеся нам "пожертвования" на пиво и футбол истратят

punyoshohlai 24 июля 2018 | 06:46

Какое пиво? Кагор!

ura_123 24 июля 2018 | 06:47

Что то они чересчур часто выступать начали.

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