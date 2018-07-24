В РПЦ выступили против продажи пива на стадионах
Представитель синодального отдела Московского патриархата Валерий Доронкин в интервью агентству РИА Новости отметил, что у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, однако, по его словам, церковь выступает против пьянства, которое считает страшным грехом. «Православный не значит пьяный», — сказал Доронкин. По его мнению, свободная продажа алкоголя должна быть предельно ограничена.
На днях глава Татарстана попросил президента Владимира Путина вновь разрешить продажу пива на стадионах.
Комментарии7
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sg91 24 июля 2018 | 06:25
Я тоже против, но причем здесь РПЦ?
yralez 24 июля 2018 | 06:33
Кому ваш футбол без пива нужен ?
ihor_syvoryj 24 июля 2018 | 06:34
Это правильная идея!
А то, понимашь, напьются свого пива на стадионе, потом в церкви не молятся, а по углам ныкаются!
ura_123 24 июля 2018 | 06:50
ihor_syvoryj: А ещё ссат в лифтах! Вон живой пример,в Донецке один зашёл в лифт поссать и шо из этого вышло?
Нету таперича матаролы...
maslov1958 24 июля 2018 | 06:45
все причитающиеся нам "пожертвования" на пиво и футбол истратят
punyoshohlai 24 июля 2018 | 06:46
Какое пиво? Кагор!
ura_123 24 июля 2018 | 06:47
Что то они чересчур часто выступать начали.