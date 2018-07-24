Генпрокуратура согласилась отменить розыск восьми бизнесменов из так называемого «списка Титова»
Среди них бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и экс-вице-губернатор Свердловской области Сергей Капчук, сообщает РБК со ссылкой на уполномоченного по правам предпринимателей. Ранее Борис Титов передал президенту Владимиру Путину список бизнесменов, которые уехали из страны из-за уголовного преследования и теперь хотят вернуться в Россию.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
patlik 24 июля 2018 | 06:51
Замечательно. Теперь все жулики " Велком ту Раша". Капчук уж точно жулик. Его братец уже после отсидки наш дом до нитки обворовал со своей новой компанией "Сервико". Сейчас воровать в двое больше станут. Они с братом одинаковы с лица, даже ходят слухи что один другого подменял в приездах в Россию. У братца Сергея Капчука уже все имущество арестовано по новому делу (см. на сайте арбитражного суда св.обл.). Нашему дому Капчук оставил долг в 10 млн. ЖК "Родина" то же не меньше. Титов либо дурак либо провокатор. Титов должен понимать что приглашая жуликов он тем самым ставит под удар нормальных предпринимателей пострадавших от государственного беспредела.
gencek 24 июля 2018 | 07:05
То есть возьмут при въезде ?
pomeranche 24 июля 2018 | 07:36
Вместо Литвиненко и Скрипалей травили бы беглых воров - олигархов. Сразу бы обратно прибежали бы в Российские тюрьмы. Там ведь лучше чем на лондонском кладбище. Или они все таки « социально близкие» ?