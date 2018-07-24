Букеровская премия «Мэйн буккер прайз» в области литературы на английском языке, обнародует сегодня лонглист
Престижная Букеровская премия «Мэйн буккер прайз», присуждаемая в области литературы на английском языке, обнародует сегодня в Лондоне лонглист этого года.
Судьба старейшей отечественной литератарной премии «Русский букер» находится под вопросом. Спонсора пока нет. Если до конца года финансовая ситуация не изменится, начнется процедура закрытия премии.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт