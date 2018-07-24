Букеровская премия «Мэйн буккер прайз» в области литературы на английском языке, обнародует сегодня лонглист

Престижная Букеровская премия «Мэйн буккер прайз», присуждаемая в области литературы на английском языке, обнародует сегодня в Лондоне лонглист этого года.

Судьба старейшей отечественной литератарной премии «Русский букер» находится под вопросом. Спонсора пока нет. Если до конца года финансовая ситуация не изменится, начнется процедура закрытия премии.