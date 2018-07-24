Рабочие сегодня закончат демонтаж фан-зоны на Воробьевых горах

За время Чемпионата мира по футболу площадку посетили почти два миллиона болельщиков.

За тот месяц, что в России шло футбольное первенство, посетители фан-зоны на Воробьевых горах смогли увидеть практически все матчи турнира, за исключением нескольких встреч группового этапа, которые начинались в одно время. Несмотря на то, что официально площадка вмещала до 25 тысяч человек, она неоднократно бывала перегружена. Так, в день открытия Чемпионата мира фан-зону, по подсчетам столичного департамента спорта и туризма, посетило почти 70 тысяч болельщиков. По ходу всего первенства московским властям приходилось просить фанатов воздерживаться от похода к Воробьевым горам в дни наиболее популярных матчей.

Непосредственно перед началом турнира, фан-зона стала объектом спора между мэрией и студентами МГУ, которые требовали перенести площадку в другое место. Отстоять территорию перед университетом учащимся не удалось, однако власти пошли на некоторые уступки и снизили вместимость площадки.

Фан-зоны были также организованы и в остальных десяти городах, принимавших матчи Чемпионата мира по футболу.