Руководство ФСИН обвинило заключённого, которого пытали в колонии, в том, что он сам провоцировал сотрудников

Как сказал замглавы ведомства Анатолий Рудый, у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, по словам Рудого, не задокументировали это как положено и не дали правовую оценку. С этим, добавил замглавы ФСИН, служба и собирается бороться.

После публикации видеозаписи с пытками Макарова в ярославской колонии 17 сотрудников ФСИН были отстранены от работы, задержали шестерых. Кроме того, дело стало поводом для перепроверки жалоб от других заключённых. Об этом рассказал председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Федотов добавил, что вновь появился повод поднять тему обязательного оснащения сотрудников колонии видеорегистраторами.

Издевательства над задержанными и осуждёнными стали обычным делом и справиться с этим крайне сложно. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Глеб Павловский.

Павловский добавил, что подобные правила система выработала в себе сама.