Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, позволяющий иностранцам приехать в Россию по паспорту болельщика
Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект, позволяющий иностранцам без визы приехать в Россию по паспорту болельщика. Как ожидается, разрешение будет действительно до конца года. В день окончания чемпионата мира по футболу президент Владимир Путин сказал, что фанаты, которым понравилось в стране, смогут вернуться в Россию без визы в ближайшие месяцы.
Комментарии2
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klukvik 24 июля 2018 | 05:49
в башках один футбол
realtor_igor 24 июля 2018 | 06:00
Аха, пускай генофонд улучшают!