Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, позволяющий иностранцам приехать в Россию по паспорту болельщика

Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект, позволяющий иностранцам без визы приехать в Россию по паспорту болельщика. Как ожидается, разрешение будет действительно до конца года. В день окончания чемпионата мира по футболу президент Владимир Путин сказал, что фанаты, которым понравилось в стране, смогут вернуться в Россию без визы в ближайшие месяцы.