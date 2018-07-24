Шереметьево предложил транзитным пассажирам до 30 июля самостоятельно переносить багаж из одного терминала в другой
Аэропорт Шереметьево предложил транзитным пассажирам до 30 июля самостоятельно переносить багаж из одного терминала в другой. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Рекомендации связаны со сбоем в системе перевозки багажа. В аэропорту заявили, что к неполадкам в работе оборудования привели сильные дожди, жара и влажность в Подмосковье. О сбое стало известно в конце прошлой недели, когда с проблемами при получении багажа столкнулись пассажиры компании «Аэрофлот».
Комментарии1
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plidurok Андрей Филимонов 24 июля 2018 | 05:57
"к неполадкам в работе оборудования привели сильные дожди, жара и влажность в Подмосковье."
Конечно, авиация, как и сельское хозяйство, сильно зависит от погоды, но, признаюсь, не знал, что в Шереметьево багаж из терминала в терминал перевозят на самолетах.