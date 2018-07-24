Аэропорт Шереметьево предложил транзитным пассажирам до 30 июля самостоятельно переносить багаж из одного терминала в другой. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Рекомендации связаны со сбоем в системе перевозки багажа. В аэропорту заявили, что к неполадкам в работе оборудования привели сильные дожди, жара и влажность в Подмосковье. О сбое стало известно в конце прошлой недели, когда с проблемами при получении багажа столкнулись пассажиры компании «Аэрофлот».