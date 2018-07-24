В Еврейской автономной области дети до состояния комы избили пятилетнего мальчика
Это произошло в посёлке Лукаши. У ребёнка тяжёлый ушиб головного мозга, переломы, он потерял много крови, сообщает Интерфакс. Сейчас малыш в реанимации. Со ссылкой на правительство Еврейской автономной области агентство сообщает, что ребёнка избили во дворе. Подозреваемые – 10-летний мальчик, который учится в коррекционной школе и 5-летняя девочка. Правоохранительные органы начали проверку.
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i_one_off 24 июля 2018 | 05:19
Растет достойное пополнение для будущей полиции.