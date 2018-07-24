Северная Корея, возможно, приступила к частичному демонтажу ракетного полигона на базе космодрома Сохэ
Северная Корея, возможно, приступила к частичному демонтажу ракетного полигона на базе космодрома Сохэ на северо-западе страны. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на американских аналитиков, в распоряжении которых оказались спутниковые фотографии. Снимки свидетельствуют об активности на полигоне. По мнению аналитиков, Пхеньян начал выполнять обещание, данное США в июне в ходе встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В Пхеньяне утверждают, что космодром Сохэ предназначен для запусков спутников, а также для наземных испытаний ракетных двигателей. Однако в Вашингтоне уверены, что полигон был площадкой для тестовых запусков баллистических ракет.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
klukvik 24 июля 2018 | 05:43
демонтаж или модернизация пока не ясно