Северная Корея, возможно, приступила к частичному демонтажу ракетного полигона на базе космодрома Сохэ на северо-западе страны. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на американских аналитиков, в распоряжении которых оказались спутниковые фотографии. Снимки свидетельствуют об активности на полигоне. По мнению аналитиков, Пхеньян начал выполнять обещание, данное США в июне в ходе встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В Пхеньяне утверждают, что космодром Сохэ предназначен для запусков спутников, а также для наземных испытаний ракетных двигателей. Однако в Вашингтоне уверены, что полигон был площадкой для тестовых запусков баллистических ракет.