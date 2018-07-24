Американский Конгресс намерен продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны России
Это предусматривает законопроект о военном бюджете США на будущий год, который согласовали комитеты по делам вооружённых сил палаты представителей и Сената Конгресса. В документе подчёркивается, что мера принимается для противодействия России. Помимо прочего, в законопроект включены положения о поставках Украине оружия на 250 миллионов долларов и о запрете признания Крыма российской территорией. Размер оборонного бюджета составляет 717 миллиардов долларов, сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
archibald_dandy_esquire 24 июля 2018 | 05:13
#путин-всех-переиграл ???
davi__koloradov 24 июля 2018 | 05:51
На 250 лимонов баксов много колорадов подавят.
mavviomi 24 июля 2018 | 06:05
davi__koloradov: бедные колорады, они заслужили!
davi__koloradov 24 июля 2018 | 06:18
mavviomi: АТО!