Американский Конгресс намерен продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны России

Это предусматривает законопроект о военном бюджете США на будущий год, который согласовали комитеты по делам вооружённых сил палаты представителей и Сената Конгресса. В документе подчёркивается, что мера принимается для противодействия России. Помимо прочего, в законопроект включены положения о поставках Украине оружия на 250 миллионов долларов и о запрете признания Крыма российской территорией. Размер оборонного бюджета составляет 717 миллиардов долларов, сообщает агентство Интерфакс.