Цены на бензин на столичных заправках перестали расти

Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. По её сведениям, за последнюю неделю 92-й бензин подешевел на три копейки, 95-й на две, и на одну копейку стало стоить дешевле дизельное топливо. С января по май, как подсчитали в Росстате, стоимость бензина увеличилась более чем на 7%. В качестве меры по борьбе с ростом цен правительство с 1 июня снизило акцизы.