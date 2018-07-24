Цены на бензин на столичных заправках перестали расти
Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. По её сведениям, за последнюю неделю 92-й бензин подешевел на три копейки, 95-й на две, и на одну копейку стало стоить дешевле дизельное топливо. С января по май, как подсчитали в Росстате, стоимость бензина увеличилась более чем на 7%. В качестве меры по борьбе с ростом цен правительство с 1 июня снизило акцизы.
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