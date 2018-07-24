Полиция канадского города Торонто установила личность стрелка, который в воскресенье убил двух и ранил 13 человек
Это 29-летний местный житель Фейсал Хусейн. Члены его семьи – выходцы из Пакистана. Родители молодого человека выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что их сын страдал серьёзным психическим расстройством. Мужчина устроил стрельбу по людям в одном из ресторанов и был убит полицией. Одной из жертв преступника стала 10-летняя девочка.
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