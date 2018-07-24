Обыск в интернет-магазине электроники «Плеер.ру» был совместной операцией ФСБ и ФНС

Пресечена незаконная деятельность, магазин не использовал онлайн-кассу, на которую должен был перейти год назад, говорится на сайте Федеральной налоговой службы. Название интернет-магазина ФНС не упоминает. Об обысках в Плеер.ру вчера вечером сообщил источник агентства ТАСС. Покупатели жаловались, что магазин приостановил работу и не предупредил об этом клиентов.