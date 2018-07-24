Генпрокуратура согласилась отменить розыск восьми бизнесменов из так называемого «списка Титова»
Среди них бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и экс-вице-губернатор Свердловской области Сергей Капчук, сообщает РБК со ссылкой на уполномоченного по правам предпринимателей. Ранее Борис Титов передал президенту Владимиру Путину список бизнесменов, которые уехали из страны из-за уголовного преследования и теперь хотят вернуться в Россию.
Комментарии1
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com30 24 июля 2018 | 04:24
Отменят, но не надолго, пусть только дураки приедут, а там их всех отправят в ярославскую колонию на перевоспитание. Там знатные воспитатели трудятся, внуки НКВДистов а может и ССэсовцев, кто их разберет, это зверье на одно лицо.