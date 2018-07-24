Генпрокуратура согласилась отменить розыск восьми бизнесменов из так называемого «списка Титова»

Среди них бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и экс-вице-губернатор Свердловской области Сергей Капчук, сообщает РБК со ссылкой на уполномоченного по правам предпринимателей. Ранее Борис Титов передал президенту Владимиру Путину список бизнесменов, которые уехали из страны из-за уголовного преследования и теперь хотят вернуться в Россию.