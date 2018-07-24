В деле о передаче на Запад секретных данных о гиперзвуковом оружии появился ещё один подозреваемый
Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства ТАСС и Интерфакс. Согласно этим сведениям, второй фигурант дела находится под арестом. Первого фигуранта дела – 74-ленего сотрудника головной научной организации «Роскосмоса» — ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева задержали на прошлой неделе по делу о госизмене. Своей вины он не признаёт.
Комментарии2
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opiatnovyi63 24 июля 2018 | 04:26
Гипероружия пока нет ,но госизмена уже шагает по стране!
com30 24 июля 2018 | 04:29
Ну молодцы, каждый день приносит уточнение, так гляди через неделю окажется, что это не запад тырит у РФ секреты, а как обычно РФ у запада, а нынешний арестант заслуженный шпион РФ, как раз и занимался воровством, но в сумятице не распознали.))