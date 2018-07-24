В деле о передаче на Запад секретных данных о гиперзвуковом оружии появился ещё один подозреваемый

Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства ТАСС и Интерфакс. Согласно этим сведениям, второй фигурант дела находится под арестом. Первого фигуранта дела – 74-ленего сотрудника головной научной организации «Роскосмоса» — ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева задержали на прошлой неделе по делу о госизмене. Своей вины он не признаёт.