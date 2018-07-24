В РПЦ выступили против продажи пива на стадионах

Представитель синодального отдела Московского патриархата Валерий Доронкин в интервью агентству РИА Новости отметил, что у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, однако, по его словам, церковь выступает против пьянства, которое считает страшным грехом. «Православный не значит пьяный», — сказал Доронкин. По его мнению, свободная продажа алкоголя должна быть предельно ограничена.

На днях глава Татарстана попросил президента Владимира Путина вновь разрешить продажу пива на стадионах.