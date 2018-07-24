В РПЦ выступили против продажи пива на стадионах
Представитель синодального отдела Московского патриархата Валерий Доронкин в интервью агентству РИА Новости отметил, что у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, однако, по его словам, церковь выступает против пьянства, которое считает страшным грехом. «Православный не значит пьяный», — сказал Доронкин. По его мнению, свободная продажа алкоголя должна быть предельно ограничена.
На днях глава Татарстана попросил президента Владимира Путина вновь разрешить продажу пива на стадионах.
Комментарии3
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ostapbey 24 июля 2018 | 03:45
Пиво без водки деньги на ветер....?
А вот ежели спирт Роял!!
Да и сигареты без акцызу!!!
Это какой же приходу доход?
Не хуже лихих 90-х. Даже..
ostapbey 24 июля 2018 | 03:47
..,......Табачный скандал — события, связанные с беспошлинным ввозом в Россию подакцизных товаров структурами, близкими к Русской православной церкви под эгидой благотворительного фонда «Ника» и Штаба по гуманитарной помощи Русской православной церкви в 1996 году. В газете «Московский комсомолец» активно проводилась кампания, связывающая скандал с именем митрополита Смоленского и Калининградского (с 2009 года Патриарха Московского и всея Руси) Кирилла.
com30 24 июля 2018 | 04:18
Какие молодцы гундяевцы, только почему такой запоздалый призыв?
Надо было выходить с такой инициативой перед путинским мондиалем, что бы получить от болельщиков букеты факов в свой адрес.
Или тогда это был не грех?
И вообще у гуедяевцев какой то свой странный набор страшных грехов, может и вера у них совсем не та, что у остальных христиан?
В традиционный список страшных грехов состоящий из 10 пунктов, пиво на стадионе и вообще пьянство в целом не входит.))
А вот создание себе кумира, гордыня типа "мы великие", ложь и возведение лживых утверждений на соседа, убийство людей, зависть и желание отобрать у соседа его имущество и землю, это действительно страшные грехи и не только в христианстве но и в исламе и иудаизме.
Но гундяевская секта, сама выдумывает "страшные грехи" а каноничные считает фигней, ведь сами гундяевцы и их кураторы в кремле ежедневно совершают как минимум 7 страшных грехов из 10 завещанных по преданию самим Всевышним.