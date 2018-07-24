СК проводит проверку в отношении сотрудника, который отказался возбуждать дело о пытках в ярославской колонии
Следственный комитет проводит проверку в отношении сотрудника, который в прошлом году отказался возбуждать дело о пытках в ярославской колонии. Выяснилось, что бывший следователь Радион Свирский сейчас служит в армии, пишет газета «Коммерсант». Решение об отказе в возбуждении дела он вынес в августе прошлого года.
О пытках заключённого Евгения Макарова стало известно, после публикации соответствующей видеозаписи. По делу об избиении задержали шесть сотрудников колонии. В руководстве Федеральной службы исполнения наказаний говорят, что Макаров сам спровоцировал конфликт.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт