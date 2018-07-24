Более 20 человек погибли, около 70 пострадали в результате лесных пожаров в Греции
Это официально подтвердили власти страны, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс. Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что ситуация с пожарами в области Аттика вышла из-под контроля. В районе Афин ограничено движение автотранспорта – перекрыты две магистрали. Возникли сбои в расписании движения пригородных поездов, передаёт агентство ТАСС.
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