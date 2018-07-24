Бывшего посла США в России Майкла Макфола пригласили в Белый дом на частную встречу с советником Дональда Трампа
Бывшего посла США в России Майкла Макфола пригласили в Белый дом на частную встречу с советником Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post. По данным собеседников издания, сегодня Макфол встретится с Фионой Хилл – старшим директором Совета национальной безопасности США, которая участвовала в российско-американском саммите в Хельсинки на прошлой неделе. О чём пойдёт речь пока неизвестно. После встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп рассматривал возможность допроса российскими властями нескольких американских чиновников, в том числе Макфола, в обмен на разрешение допросить 12 сотрудников ГРУ, которых Вашингтон считает виновными во вмешательстве в американские выборы. Позже Белый дом сообщил, что это предложение отклонено.
Комментарии2
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tks 24 июля 2018 | 03:12
Что окажется круче: троллинг от Путина или троллинг от Трампа?
Делайте ставки, господа!
russky77 24 июля 2018 | 03:18
Путин: давай ты казнишь 12 моих шестёрок, а я, типа в ответку, твоего одного. И скажем, что виновные во вмешательстве наказаны. Может тогда от нас отстанут?