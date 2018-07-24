Шестикратного олимпийского чемпиона Райана Лохте отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Шестикратного олимпийского чемпиона по плаванию Райана Лохте отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Американский спортсмен дисквалифицирован на 14 месяцев. Расследование началось после того, как Лохте опубликовал в Инстаграме фотографию из частной клиники – спортсмен сделал снимок, когда ему поставили капельницу. В ходе расследования выяснилось, что пловец нарушил правила использования разрешённых препаратов, согласно которым спортсменам запрещено вводить внутривенно более 100 миллилитров в течение 12 часов.