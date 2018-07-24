Сообщник мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана бежал из тюрьмы, переодевшись в полицейскую форму

Вместе с сокамерником он вышел через главные ворота в сопровождении двух сотрудников тюремной охраны. За территорией заключённых ждали автомобили. Охранники тоже скрылись. В тюрьме считают, что сотрудники были в сговоре с преступниками.

Сам наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка после двух знаменитых побегов из мексиканских тюрем сейчас ждёт суда в США. Его обвиняют в поставках кокаина, незаконном владении оружием и организации убийств.