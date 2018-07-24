Уровень инфляции в Венесуэле к концу года может достигнуть миллиона процентов, прогнозирует МВФ

Уровень инфляции в Венесуэле к концу года может достигнуть миллиона процентов, прогнозирует Международный валютный фонд. В прогнозе подчёркивается, что страна находится в глубоком экономическом и социальном кризисе. Падение ВВП, по мнению аналитиков, по итогам года составит около 18%, сообщает агентство Франс Пресс.