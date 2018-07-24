Уровень инфляции в Венесуэле к концу года может достигнуть миллиона процентов, прогнозирует МВФ
Уровень инфляции в Венесуэле к концу года может достигнуть миллиона процентов, прогнозирует Международный валютный фонд. В прогнозе подчёркивается, что страна находится в глубоком экономическом и социальном кризисе. Падение ВВП, по мнению аналитиков, по итогам года составит около 18%, сообщает агентство Франс Пресс.
Комментарии1
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prade 24 июля 2018 | 02:23
Кто тут говорил, что США печатают доллары, поэтому они и богатые? Вот, Венесуэла действительно печатает деньги, поэтому у нее и такая инфляция.