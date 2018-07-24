Путин и Трамп в ходе встречи достигли лишь одной договорённости – о работе сотрудников, отвечающих за нацбезопасность
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки достигли лишь одной договорённости – о совместной работе сотрудников, отвечающих за национальную безопасность. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс. Она добавила, что в связи с этим в августе советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретится с российским коллегой, передаёт агентство Рейтер. С кем конкретно – пресс-секретарь не уточнила.
Комментарии1
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ze_danil 24 июля 2018 | 02:39
ну это сразу было понятно что никаких результатов из встречи не будет
хотя вата так дышала, так дышала
Трампнаш мутный типчик, но он обложен со всех сторон, поперек Конгресса даже пёрнуть не сможет. А посему вполне может статься, что именно законодательная ветвь американской власти наберёт шибко много силы при Трампе (тем более что они активно забирают полномочия у презика в свою пользу)