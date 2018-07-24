Путин и Трамп в ходе встречи достигли лишь одной договорённости – о работе сотрудников, отвечающих за нацбезопасность

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки достигли лишь одной договорённости – о совместной работе сотрудников, отвечающих за национальную безопасность. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс. Она добавила, что в связи с этим в августе советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретится с российским коллегой, передаёт агентство Рейтер. С кем конкретно – пресс-секретарь не уточнила.