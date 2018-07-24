Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:04, 24 июля 2018

В Самарской области один ребёнок погиб, трое госпитализированы после обрушения заброшенных гаражей

Об этом сообщает следственный комитет. Трагедия произошла в селе Чубовка. Погиб 11-летний мальчик. Пострадавшим от 11 до 15 лет. На них рухнуло бетонное потолочное перекрытие. Началась доследственная проверка, сообщает агентство Интерфакс.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 257 6 7947 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 293 6 24256 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 194 6 16944 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 192 6 17308 20.07
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 175 6 16959 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 125 6 12131 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 126 6 13251 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 111 6 12975 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 119 6 14043 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7184 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Новости

ФСИН обвиняет заключенного на видео с пытками в том, что он сам спровоцировал сотрудников ярославской колонии Как сказал зам.главы ФСИН Анатолий Рудый журналистам, осужденный Евгений Макаров допустил более 130-ти нарушений…

5 42 6 5086
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 10917 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Будущее России Аркадий Бабченко на Красной площади на «Абрамсе» после очередной плохо просчитанной авантюры? Эти вопросы уже не ко мне, а к экспертным группам, формирующим повестку пропаганды и настроения в обществе

5 75 6 9741 23.07
Kссср, история, политика, общество, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 204 6 26893 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Голосование
Нужен ли в России день памяти Николая II?
5 45 6 5990 17.07
Блоги

Илья Яшин политик

«Но я бы сейчас снова за него проголосовала» «А вот так! — говорит. — Муж, бывает, жену бьет, а она все равно его любит и не уходит. Потому что знает, что он хороший, а жизненные неурядицы проходят. Тысяча восемьсот тридцать рублей с вас»...

5 96 6 13779 17.07
Kполитика, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Кремль обяжет регионы реагировать на жалобы жителей в соцсетях Новую систему собираются распространить по всей стране уже к следующему году…

5 56 6 23938
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 100 6 125263 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 192 6 17308 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 246 6 644753 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 453 6 183956 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7135432
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3585981

Сегодня в эфире