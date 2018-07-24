В Самарской области один ребёнок погиб, трое госпитализированы после обрушения заброшенных гаражей
Об этом сообщает следственный комитет. Трагедия произошла в селе Чубовка. Погиб 11-летний мальчик. Пострадавшим от 11 до 15 лет. На них рухнуло бетонное потолочное перекрытие. Началась доследственная проверка, сообщает агентство Интерфакс.
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