Руководство ФСИН распорядилось обеспечить безопасность Евгения Макарова, которого пытали в ярославской колонии
Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин, передаёт агентство Интерфакс.
Тем временем замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый заявил, что Макаров сам пытался спровоцировать сотрудников колонии, у него было около 140 нарушений. По словам Рудого, сотрудники не справились со своими обязанностями полностью, они не провели документирование и не дали правовую оценку.
Комментарии5
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uryden 24 июля 2018 | 02:14
Желательно бы знать, а за что сидит этот Макаров?
Может, тогда бы тут никто не проливал по нему слёзы, а наоборот, считал, что мало пытали.
benin_papa__ 24 июля 2018 | 02:29
uryden:
Макарова не пытали. Сотрудники ФСИН ровным счётом ничего не пытались узнать. Ни паролей, ни явок ни адресов.
Они свои психические расстройства пестовали.
Именуемые садизмом. Почитайте, пожалуйста, медицинское определение такового.
Ежели Макаров нелюдь, то надобно ему пулю в лоб пустить. Специально обученным контингентом, заметьте. Который и дело сделает и при этом с катушек не слетит.
А фигуранты ролика сами опасны для окружающих. Они-то не в клетке содержатся, а по улицам ходят.
edward_sakash 24 июля 2018 | 02:39
uryden: Макаров сидит за то, что защищал женщину.
mavviomi 24 июля 2018 | 02:33
Да он сам себя пытал! Менты ему просто помогали!
niknik 24 июля 2018 | 02:55
Детский лепет какой-то - он сам виноват! Хотя били они его не по-детски!