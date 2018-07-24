Россиянка Анна Старобинец получила Европейскую премию в области научной фантастики как лучший писатель
Лауреаты названы по итогам фестиваля «Еврокон» во Франции. Как отмечает Фонтанка, писатель известна мистическими произведениями и литературой в жанре хоррор, однако последний её роман – автобиографический и документальный. В книге «Посмотри на него» речь идёт о патологии при беременности и о прерывании её на позднем сроке.
Комментарии2
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sborisych 24 июля 2018 | 01:23
..получила Европейскую премию в области научной фантастики как лучший писатель..
...последний её роман – автобиографический и документальный. В книге «Посмотри на него» речь идёт о патологии при беременности и о прерывании её на позднем сроке..."
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Да уж, чистА фантастика- есть как есть..
sobak_a 24 июля 2018 | 01:31
Научная фантастика?Автобиографичная?Из разряда «как я на аборт ходила»?Да,уж...