Россиянка Анна Старобинец получила Европейскую премию в области научной фантастики как лучший писатель

Лауреаты названы по итогам фестиваля «Еврокон» во Франции. Как отмечает Фонтанка, писатель известна мистическими произведениями и литературой в жанре хоррор, однако последний её роман – автобиографический и документальный. В книге «Посмотри на него» речь идёт о патологии при беременности и о прерывании её на позднем сроке.