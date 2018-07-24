Продажи безалкогольного пива в России выросли на 65%
На столько показатель увеличился в июне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Nielsen. Эти данные приводит РБК. Издание связывает рост продаж с чемпионатом мира по футболу. Продажи обычного пива в городах, где проводились матчи, увеличились в среднем на 14%, лидирует в этом списке Сочи. В этом же городе зафиксирован самый существенный рост продаж чипсов и сигарет.
Комментарии5
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sborisych 24 июля 2018 | 01:20
Продажи обычного пива в городах, где проводились матчи, увеличились в среднем на 14%, лидирует в этом списке Сочи. В этом же городе зафиксирован самый существенный рост продаж чипсов и сигарет.
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Даёшь спортивные рекорды в нездоровом образе жизни!
vlastimil_popogrebski 24 июля 2018 | 01:21
sborisych: безалкогольное пиво - первый шаг на пути к резиновой женщине (с)
sborisych 24 июля 2018 | 01:29
vlastimil_popogrebski:
И- как следствие- к снижению количества венерических хворей вследствие неразборчивости половых связей?
pmasel 24 июля 2018 | 01:40
sborisych: аборигены безалкогольное даже за газировку не считают и боярой не разбавляют, дорого. Приехали иностранцы и вместо того что бы нажраться, ударили по "нулевке". Одни убытки от них.
palmcoast___ 24 июля 2018 | 01:46
А ведь, губит людей не пиво., губит людей воода!