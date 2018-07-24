Продажи безалкогольного пива в России выросли на 65%

На столько показатель увеличился в июне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Nielsen. Эти данные приводит РБК. Издание связывает рост продаж с чемпионатом мира по футболу. Продажи обычного пива в городах, где проводились матчи, увеличились в среднем на 14%, лидирует в этом списке Сочи. В этом же городе зафиксирован самый существенный рост продаж чипсов и сигарет.