Во Владимирской области 14-летний активист штаба Навального пожаловался на угрозы со стороны главы администрации

Во Владимирской области 14-летний активист штаба Алексея Навального пожаловался на угрозы со стороны главы администрации. Это произошло в городе Радужный, сообщает проект ОВД-Инфо. Два дня назад в гайд-парке Радужного прошёл митинг против повышения пенсионного возраста. Активист утверждает, что глава администрации Сергей Олесиков с угрозами выгонял его с места проведения акции и пытался выхватить видеокамеру. Сам чиновник уверяет, что никаких угроз не было.