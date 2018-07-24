Обыск в интернет-магазине электроники «Плеер.ру» вероятно был связан с налоговыми нарушениями
Магазин не использовал онлайн-кассу, на которую должен был перейти год назад, говорится на сайте Федеральной налоговой службы. При этом название интернет-магазина ФНС не упоминает. Об обысках в Плеер.ру вчера вечером сообщил источник агентства ТАСС.
Комментарии2
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sr666 24 июля 2018 | 01:35
Хороший магазин, отличный сервис, много клиентов. Отожмут, однозначно.
pusin_patriot 24 июля 2018 | 01:57
sr666: 68 миллионов долларов чистой прибыли по 2016 году. Видимо решили что слишком вкусно.
Другие снова будут чесать репу, кто ещё не успел свалить отсюда и вывести все деньги с закрытием бизнесов в ноль.