Обыск в интернет-магазине электроники «Плеер.ру» вероятно был связан с налоговыми нарушениями

Магазин не использовал онлайн-кассу, на которую должен был перейти год назад, говорится на сайте Федеральной налоговой службы. При этом название интернет-магазина ФНС не упоминает. Об обысках в Плеер.ру вчера вечером сообщил источник агентства ТАСС.