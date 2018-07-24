Представитель бизнесмена Константина Николаева подтвердил информацию о финансовой поддержке организации Марии Бутиной

Он уточнил, что миллиардер переводил деньги на протяжении трёх лет до 2015 года. Это было точечное финансирование организации Бутиной «Право на оружие», — пишет газета «Коммерсант». Представитель Николаева подчеркнул, что интерес и поддержка со стороны бизнесмена были ограничены исключительно проектами в России.

По данным Forbes, состояние Николаева оценивается в миллиард 200 миллионов долларов. Как отмечает телеканал Дождь, деловые партнёры бизнесмена входят в ближний круг президента Владимира Путина.

Россиянку Марию Бутину задержали в США в середине июля. Её обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации с целью продвижения интересов России в Вашингтоне.