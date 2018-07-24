Замглавы ФСИН обвинил заключённого, которого пытали в колонии, в провокации сотрудников
Как сказал Анатолий Рудый, у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, по словам Рудого, не задокументировали это как положено и не дали правовую оценку. С этим, добавил замглавы ФСИН, служба и собирается бороться.
После публикации видеозаписи с пытками Макарова в ярославской колонии 17 сотрудников ФСИН были отстранены от работы, шестерых задержали.
Комментарии25
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navsegda 24 июля 2018 | 01:12
Отмазка типично уголовная , мол терпила сам провоцировал грабёж тем что кошелёк показывал , девушка сама провоцировала изнасилование тем что была в мини юбке , а покойный подскользнулся и сам упал на ножик 33 раза
salut__521 24 июля 2018 | 01:13
У замглавы с головой совсем худо...
sborisych 24 июля 2018 | 01:26
salut__521:
А чё, тута случаются "главы" и "замглавы", у которых с башкой боль- мень нормально?
tks 24 июля 2018 | 01:41
sborisych: Когда нормально - это гарантированная "секир-башка"!
sborisych 24 июля 2018 | 01:55
tks:
Ну да, если в своре- то или по определению порочен, или в маске и в стадном прикиде- которые прирастают уже навсегда..
clandestino 24 июля 2018 | 02:48
salut__521: Можно представить, что творится в самой голове
tks 24 июля 2018 | 01:13
Ясен пень, да ясен перец: полноправный зэка затравил бесправных вертухаев!!
И так - все 140 раз, как с куста!
kp6ic 24 июля 2018 | 01:14
почему я не удивлен? в нормальной стране после такого заявления уволили бы с волчьим билетом... вместе с начальством.
sborisych 24 июля 2018 | 01:17
Как сказал Анатолий Рудый, у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт.
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Дык их, типа, не судить надо- а премировать, наградить, и повысить- за долготерпение, и как бЭ случайный "срыв"...
tks 24 июля 2018 | 01:23
sborisych: Окажется вообще, что вертухаи всем кагалом просто умолялии, просили не нарушать, а он, гад такой, нарочно всё нарушал, да нарушал!! Наверное, пиарился таким подлым образом, прославиться хотел, подлюка!!
sborisych 24 июля 2018 | 01:33
tks:
Ну да, чистый Хармс...
igor_zrw 24 июля 2018 | 02:03
sborisych: а в чем тут хармс? В том что применили силу не к обычному быдлу, а члены вашей тусовки? Вот и вся разница
sborisych 24 июля 2018 | 02:24
igor_zrw:
tks 24 июля 2018 | 01:13
"..Ясен пень, да ясен перец: полноправный зэка затравил бесправных вертухаев!!
И так - все 140 раз, как с куста!.."- да вот в этом самом..
kp6ic
24 июля 2018 | 01:14
почему я не удивлен? в нормальной стране после такого заявления уволили бы с волчьим билетом... вместе с начальством.
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sborisych
24 июля 2018 | 01:17
Как сказал Анатолий Рудый, у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт.
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Дык их, типа, не судить надо- а премировать, наградить, и повысить- за долготерпение, и как бЭ случайный "срыв"...
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tks
Игнорировать 24 июля 2018 | 01:2
вертухаи всем кагалом просто умолялии, просили не нарушать, а он, гад такой, нарочно всё нарушал, да нарушал!!
koshkaedu 24 июля 2018 | 01:24
Немедленно проверить Анатолия Рудого на полиграфе, патриот ли он.
peresvet73 24 июля 2018 | 01:25
Виктимное поведение... Конечно, сотрудники колонии, они же ведь тоже люди - они и убить могут!
dwon 24 июля 2018 | 01:25
И что? Это дает им право на пытки и садизм?
poluputing 24 июля 2018 | 01:33
Русский мир...вертухаи имеют зеков, бандосы имеют население. А всех вместе имеет Вротвамгерб с его карликовым Пуделем.
tks 24 июля 2018 | 01:39
poluputing: Круговорот имений в Путинской Федерации!
dwon 24 июля 2018 | 01:42
По хорошему после таких слов этого Рудого надо немедленно отправить на заслуженный отдых. Ибо иначе как оправданием пыток и садизма это назвать нельзя.
bradis 24 июля 2018 | 02:09
dwon: Немедленно отправить нельзя. Только по достижении 65 лет.
valia47 24 июля 2018 | 02:02
Курам на смех такие объяснения.
pusin_patriot 24 июля 2018 | 02:03
Да даже в их сугубо ментовских понятиях.
Вот приходит такой в магазин (или подростка перед собой за пивом-сигаретами), и тут хлоп сразу корочку, а проверочная закупочка, провокация... И все таки - молодец, мент, проявил смекалку и выявил с пресечением, иначе бы так и скрывались нарушители.
Так с их логики зек выявил садистов и вывел на чистую воду, премируют али как думаете?
emoss 24 июля 2018 | 02:05
Вот оно как оказывается было на самом деле....
«Не виноватая я, он сам пришёл....».
alexakimfaa 24 июля 2018 | 02:19
Если такие начальники во ФСИНе,которая "белая и пушистая" - то там надо проводить не проверку,а полностью менять систему...Это же надо до такого договориться,что мол это зэк нас провоцировал!...
clandestino 24 июля 2018 | 02:45
На видео совершенно отчётливо видно как заключённый изощрённо и глумливо провоцировал сотрудников, а они изо всех сил пытались не поддаться на провокацию. Некоторым молодым и неопытным это не совсем удавалось, а их старшие товарищи почему-то не задокументировали в установленном порядке провокации, с чем, безусловно, и разберётся Рудый Толян и некоторым сотрудникам, возможно, поставит на вид.