Замглавы ФСИН обвинил заключённого, которого пытали в колонии, в провокации сотрудников

Как сказал Анатолий Рудый, у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, по словам Рудого, не задокументировали это как положено и не дали правовую оценку. С этим, добавил замглавы ФСИН, служба и собирается бороться.

После публикации видеозаписи с пытками Макарова в ярославской колонии 17 сотрудников ФСИН были отстранены от работы, шестерых задержали.