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01:03, 24 июля 2018

Замглавы ФСИН обвинил заключённого, которого пытали в колонии, в провокации сотрудников

Как сказал Анатолий Рудый, у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, по словам Рудого, не задокументировали это как положено и не дали правовую оценку. С этим, добавил замглавы ФСИН, служба и собирается бороться.
После публикации видеозаписи с пытками Макарова в ярославской колонии 17 сотрудников ФСИН были отстранены от работы, шестерых задержали.

Комментарии

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navsegda 24 июля 2018 | 01:12

Отмазка типично уголовная , мол терпила сам провоцировал грабёж тем что кошелёк показывал , девушка сама провоцировала изнасилование тем что была в мини юбке , а покойный подскользнулся и сам упал на ножик 33 раза

salut__521 24 июля 2018 | 01:13

У замглавы с головой совсем худо...

sborisych 24 июля 2018 | 01:26

salut__521:
А чё, тута случаются "главы" и "замглавы", у которых с башкой боль- мень нормально?

tks 24 июля 2018 | 01:41

sborisych: Когда нормально - это гарантированная "секир-башка"!

sborisych 24 июля 2018 | 01:55

tks:
Ну да, если в своре- то или по определению порочен, или в маске и в стадном прикиде- которые прирастают уже навсегда..

clandestino 24 июля 2018 | 02:48

salut__521: Можно представить, что творится в самой голове

tks 24 июля 2018 | 01:13

Ясен пень, да ясен перец: полноправный зэка затравил бесправных вертухаев!!
И так - все 140 раз, как с куста!

kp6ic 24 июля 2018 | 01:14

почему я не удивлен? в нормальной стране после такого заявления уволили бы с волчьим билетом... вместе с начальством.

sborisych 24 июля 2018 | 01:17

Как сказал Анатолий Рудый, у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт.
==
Дык их, типа, не судить надо- а премировать, наградить, и повысить- за долготерпение, и как бЭ случайный "срыв"...

tks 24 июля 2018 | 01:23

sborisych: Окажется вообще, что вертухаи всем кагалом просто умолялии, просили не нарушать, а он, гад такой, нарочно всё нарушал, да нарушал!! Наверное, пиарился таким подлым образом, прославиться хотел, подлюка!!

sborisych 24 июля 2018 | 01:33

tks:
Ну да, чистый Хармс...

igor_zrw 24 июля 2018 | 02:03

sborisych: а в чем тут хармс? В том что применили силу не к обычному быдлу, а члены вашей тусовки? Вот и вся разница

sborisych 24 июля 2018 | 02:24

igor_zrw:
tks 24 июля 2018 | 01:13
"..Ясен пень, да ясен перец: полноправный зэка затравил бесправных вертухаев!!
И так - все 140 раз, как с куста!.."- да вот в этом самом..



kp6ic
24 июля 2018 | 01:14
почему я не удивлен? в нормальной стране после такого заявления уволили бы с волчьим билетом... вместе с начальством.

11 7

sborisych
24 июля 2018 | 01:17
Как сказал Анатолий Рудый, у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт.
==
Дык их, типа, не судить надо- а премировать, наградить, и повысить- за долготерпение, и как бЭ случайный "срыв"...

7 7

tks
Игнорировать 24 июля 2018 | 01:2
вертухаи всем кагалом просто умолялии, просили не нарушать, а он, гад такой, нарочно всё нарушал, да нарушал!!

koshkaedu 24 июля 2018 | 01:24

Немедленно проверить Анатолия Рудого на полиграфе, патриот ли он.

peresvet73 24 июля 2018 | 01:25

Виктимное поведение... Конечно, сотрудники колонии, они же ведь тоже люди - они и убить могут!

dwon 24 июля 2018 | 01:25

И что? Это дает им право на пытки и садизм?

poluputing 24 июля 2018 | 01:33

Русский мир...вертухаи имеют зеков, бандосы имеют население. А всех вместе имеет Вротвамгерб с его карликовым Пуделем.

tks 24 июля 2018 | 01:39

poluputing: Круговорот имений в Путинской Федерации!

dwon 24 июля 2018 | 01:42

По хорошему после таких слов этого Рудого надо немедленно отправить на заслуженный отдых. Ибо иначе как оправданием пыток и садизма это назвать нельзя.

bradis 24 июля 2018 | 02:09

dwon: Немедленно отправить нельзя. Только по достижении 65 лет.

(комментарий скрыт)

valia47 24 июля 2018 | 02:02

Курам на смех такие объяснения.

pusin_patriot 24 июля 2018 | 02:03

Да даже в их сугубо ментовских понятиях.
Вот приходит такой в магазин (или подростка перед собой за пивом-сигаретами), и тут хлоп сразу корочку, а проверочная закупочка, провокация... И все таки - молодец, мент, проявил смекалку и выявил с пресечением, иначе бы так и скрывались нарушители.

Так с их логики зек выявил садистов и вывел на чистую воду, премируют али как думаете?

emoss 24 июля 2018 | 02:05

Вот оно как оказывается было на самом деле....
«Не виноватая я, он сам пришёл....».

alexakimfaa 24 июля 2018 | 02:19

Если такие начальники во ФСИНе,которая "белая и пушистая" - то там надо проводить не проверку,а полностью менять систему...Это же надо до такого договориться,что мол это зэк нас провоцировал!...

clandestino 24 июля 2018 | 02:45

На видео совершенно отчётливо видно как заключённый изощрённо и глумливо провоцировал сотрудников, а они изо всех сил пытались не поддаться на провокацию. Некоторым молодым и неопытным это не совсем удавалось, а их старшие товарищи почему-то не задокументировали в установленном порядке провокации, с чем, безусловно, и разберётся Рудый Толян и некоторым сотрудникам, возможно, поставит на вид.

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