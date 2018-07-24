Крупный камень выпал из Стены плача в Иерусалиме

Он упал рядом с молящейся женщиной, но не задел ее, — передает «Ассошиэйтед Пресс». Вес камня составил около 100 килограммов. Один из местных раввинов предположил, что причиной обрушения могли стать влага или растения.

Стена плача или Западная стена является одной из главных святынь иудаизма.