Крупный камень выпал из Стены плача в Иерусалиме
Он упал рядом с молящейся женщиной, но не задел ее, — передает «Ассошиэйтед Пресс». Вес камня составил около 100 килограммов. Один из местных раввинов предположил, что причиной обрушения могли стать влага или растения.
Стена плача или Западная стена является одной из главных святынь иудаизма.
Комментарии7
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juche 24 июля 2018 | 00:33
Грехи евреев, а не влага.
novyrusich 24 июля 2018 | 00:49
juche: Педя, все проще. раввин прав. Стене уже более 2000 тысяч лет. .Ты видишь, что даже верующие еврей не идиоты, во всяком случае меньшие идиоты чем ты.
fresh_breeze 24 июля 2018 | 00:34
"Один из местных раввинов предположил, что причиной обрушения могли стать влага или растения."
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Рэбе, какая влага, какие растения??? БАБА, её греховные просьбы к Нему, наверняка и стали причиной инцидента. Ну не мог же Он ради неё одной, бросив все дела, спуститься на землю, схватить её за патлы и вывести с Храмовой Горы, сказав солдатам, чтобы на пушечный выстрел её к тому месту не подпускали. Проще было накрыть её камнем.
Но Он промахнулся. Остаётся надеяться, что она поймёт и больше не будет просить у Него разных глупостей.
novyrusich 24 июля 2018 | 00:52
fresh_breeze: педя, ты такая мразь, что тебя ОН утопит в твоем говне.
Пойдешь в очередной раз в свой сортир на задах, провалится гнилой пол и ты попадешь прямо в выгребную яму. там и сдохнешь. Дерьмом захлебнешься.
needroid 24 июля 2018 | 00:48
Ну это явно знак господень. Конец обетованнию.
neon999 24 июля 2018 | 00:48
Не стыдно ли писать о выпавших камнях в Иерусалиме, и молчать о разваливающихся стадионах, мостах и домах в собственной стране ?
gardaratat 24 июля 2018 | 00:53
как же так, Яхве обещал же, что стена неуязвима до скончания веков...
вот те на...