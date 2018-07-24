Окружной суд США перенес слушания по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта
Процесс, который должен был стартовать в среду, начнется не раньше 31 июля., пишет USA Today. Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружение, а также в уклонении от уплаты налогов. Судье Томасу Селби Эллису было подано прошение о переносе от адвокатов бывшего соратника президента. Защита просит больше времени для изучения материалов дела.
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