На фоне пенсионной реформы власти уверяют, что россияне будут жить всё дольше и дольше
Сейчас средняя продолжительность жизни составляет 73 года, — сказал премьер-министр. Сейчас нужно работать на увеличение этого показателя, — отметил Дмитрий Медведев.
«Прежде всего, необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Это значит, что все возможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях. Для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения. В каждом регионе необходимо создать гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения, и, конечно, сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной. Это касается не только материально-технической базы, хотя она, скажем по-честному, у нас хромает во многих местах, но и методов работы. И здесь большое значение имеет участие социально-ориентированных общественных организаций в национальных проектах».
Такие же цели обозначил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что через четыре года москвичи в среднем будут жить по 80 лет.
Комментарии10
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zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 24 июля 2018 | 00:14
Пид"""сы.....
danko1 24 июля 2018 | 00:26
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: Обещать- не значит выполнить.
Обычное враньё типичное для этой власти.
Даже враньё полное, что продолжительность жизни выросла, когда данные по регионам и в целом по России свидетельствуют об обратном. Пока только смертность растет ускоренными темпами, а для увеличения продолжительности жизни никаких условий нет.
И диспансеризация, как желают её за 1 день оплачиваемый сделать, эта сплошная туфта для отчета.
stebinmaku 24 июля 2018 | 00:16
Задача вполне решаема, если посчитать год жизни за полтора..
sborisych 24 июля 2018 | 00:30
stebinmaku:
А за два..
novyrusich 24 июля 2018 | 01:06
stebinmaku: В России год жизни зкасчитывается за 2, поэтому россияне уже6 давно живут 100 лет.
Да, многие в деревнях в 50 лет выглядят как столетние. А по бумагам им 50-т всего.
Вот начальство и решило это дело поправить.
Последние 2 года средняя продолжительность жизни в России растет удивительными темпами - на 1,5 года за год удлиняется.
А куда деваться: партия сказала НАДО, статистики сказали - бу сделано.
orein51 24 июля 2018 | 00:20
завтра - 74, апосля завтра 175...
sborisych 24 июля 2018 | 00:27
Сейчас средняя продолжительность жизни составляет 73 года, — сказал премьер-министр. Сейчас нужно работать на увеличение этого показателя, — отметил Дмитрий Медведев.
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Митя, а расскажи- ка, как же ты это "нужно работаешь"?
radionews 24 июля 2018 | 00:27
Да, за последние 18 лет продолжительность жизни в России увеличилась на 30 лет.
Тут ещё вот какая опасность: граждане предпенсионного возраста могут сбиваться в банды. Жизненный опыт у них большой, они будут неуловимы. Новый вид преступности - предпенсионная.
Ещё одна головная боль у родной партии и правительства. И опять расходы.
Придется мамок пощимить. На такой прекрасный материнский капитал они только бухать норовят. Отобрать в доход государства.
gardaratat 24 июля 2018 | 00:28
это гол.
salut__521 24 июля 2018 | 00:44
На 20-м году путриотизьма выяснилось, что необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Смутно смахивает на очередной путинский прорыв в осознании процессов жизнедеятельности организмов в условиях развитой сортиризации в дырках на обоср...х досках. Младшему и среднему поколениям приготовиться к выяснению необходимости забот!..