На фоне пенсионной реформы власти уверяют, что россияне будут жить всё дольше и дольше

Сейчас средняя продолжительность жизни составляет 73 года, — сказал премьер-министр. Сейчас нужно работать на увеличение этого показателя, — отметил Дмитрий Медведев.

«Прежде всего, необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Это значит, что все возможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях. Для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения. В каждом регионе необходимо создать гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения, и, конечно, сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной. Это касается не только материально-технической базы, хотя она, скажем по-честному, у нас хромает во многих местах, но и методов работы. И здесь большое значение имеет участие социально-ориентированных общественных организаций в национальных проектах».

Такие же цели обозначил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что через четыре года москвичи в среднем будут жить по 80 лет.