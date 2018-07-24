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00:05, 24 июля 2018

Инвестиционное подразделение Сбербанка теряет топ-клиентов после увольнения ведущих аналитиков

Они лишились своих мест на фоне скандала с критикой Газпрома. Инвестиционное подразделение Сбербанка теряет топ-клиентов после увольнения ведущих аналитиков. Они лишились своих мест на фоне скандала с критикой Газпрома.

От подписки на отчеты компании (Sberbank CIB) отказались два крупных фонда — Prosperity Capital Management и Verno Capital с активами под управлением более чем на 3,5 миллиарда и 200 миллионов долларов соответственно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. По их данным, фонды не видят смысла платить за аналитику при отсутствии ведущих специалистов в этой области.
Напомню, аналитик нефтегазового сектора Алекс Фэк был уволен в мае. Поводом для этого стал отчет его авторства, в котором говорится, что выгоду от проектов «Газпрома» получают подрядчики, а не акционеры. Позже Фэк рассказал в письме коллегам и клиентам, что основные бенефициары инвестиционной программы корпорации на 130 миллиардов долларов — два близких друга Владимира Путина. После увольнения Фэка из инвестподразделения Сбербанка ушел руководитель аналитического отдела Александр Кудрин, названный в июне лучшим аналитиком России.

Представители фондов и Сбербанка отказались комментировать информацию о прекращении сотрудничества.

Комментарии

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danko1 24 июля 2018 | 00:20

Пора и сам Сбер покидать крупным компаниям и даже рядовым гражданам.
Такая нечистоплотность в делах и сокрытие убытков главных клиентов вполне закономерно и к очередной краже денег населения могут привести.

novyrusich 24 июля 2018 | 00:57

danko1: Это было ясно и я об этом сказал сразу.
Клиенты не видят смысла получать аналитику, если аналитикам не разрешают говорить им правду, говорить то, что они думают.
Ведь клиент хочет иметь правдивый анализ, а не красивую ложь.
Ложь не обеспечит правильного вложения средств, а следование ей приведет к убыткам.

sborisych 24 июля 2018 | 00:24

Хе-хе... О дружбанах и стае- или хорошо, или ничего...

mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 00:25


Что это за "ведущие аналитики", которые не знают, что друзья нацдилера, как и он сам, абсолютно бескорыстные люди и поэтому на могут быть никакими бенефициарами, особенно миллиардов долларов?!

j_partizan 24 июля 2018 | 00:53

И в Москве отмыв денег через подрядчиков.
А деньги наверное уходят за границу?
Готовят за границей пдацдарм для бегства детей и внуков?
Ну - ну! Наследники друг друга перегрызут из-за этих денег. Счастья от ворованных у народа денег не будет.

(комментарий скрыт)

kp6ic 24 июля 2018 | 01:12

надо быть полным идиотом, чтобы туда вкладывать деньги. людей тупо увольняют за то, что они не фильтруют свои мысли в угоду друзей главного. здесь нет будущего, это полный абзац.

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