Видеозапись пыток заключенного ярославской полонии номер 1 вел младший инспектор, — рассказали в ведомстве
Избиение заключенного произошло год назад, но только сейчас правоохранители завели уголовное дело. Тогда правозащитникам не удалось выявить нарушения, одной из причин можно назвать изменения в составе ОНК. Такое мнение в эфире «Эха» высказала зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева
Ева Меркачева добавила, что сотрудники колонии никогда не устраивали бы подобных пыток, если бы их не поддерживало в этом начальство.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 00:16
Заключённые гулага только и занимаются тем, что провоцируют вертухаев на применение пыток.
Из-за этих провокаций вертухаи не могут спокойно и планомерно трудиться.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 24 июля 2018 | 00:18
Вот я не могу понять-зачем эти ублюдки сами снимают? Могу понять жестокость, но этого-не могу....Они , что , потом просматривают и дрочат? Ну а какое еще объяснение?
navsegda 24 июля 2018 | 00:46
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: Да
akk48 24 июля 2018 | 00:43
для тех .кто пытал и кто это проверял . ничего необычного в этом нет .
navsegda 24 июля 2018 | 00:49
"Ревизор" Гоголя написан 1836 году , прошло почти 200 лет , НО в этой стране ничего не меняется
Тогда унтер-офицерская вдова .... сама себя высекла , а сейчас заключённые провоцируют и прям просят о пытках
vadimp 24 июля 2018 | 01:05
"Ева Меркачева добавила, что сотрудники колонии никогда не устраивали бы подобных пыток, если бы их не поддерживало в этом начальство."
Сотрудники колонии никогда не устраивали бы подобных пыток, если бы не были садистами.
liudmilaho 24 июля 2018 | 01:10
Ярославской полонии...? Это что? Хоть проверяйте что пишите.