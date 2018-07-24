Избиение заключенного произошло год назад, но только сейчас правоохранители завели уголовное дело. Тогда правозащитникам не удалось выявить нарушения, одной из причин можно назвать изменения в составе ОНК. Такое мнение в эфире «Эха» высказала зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева

Ева Меркачева добавила, что сотрудники колонии никогда не устраивали бы подобных пыток, если бы их не поддерживало в этом начальство.