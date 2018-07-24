Мосгорсуд признал законным арест зам.декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца
Он был задержан по делу об особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что сотрудник вуза причастен к рейдерскому захвату компании «Автофинанс», — передает Интерфакс. Пока что Егиянц останется под арестом до начала сентября.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 00:18
Зря его арестовали.
Ведь это неплохо, когда будущих юристов учат мошенники, причастные к рейдерству.
neon999 24 июля 2018 | 00:35
Какой суд ? Какое следствие ? Продажные борзописцы ещё и «правоохранительными органами» называют садистов, хватающих невиновных людей и пытками выбивающих из них признательные показания. За своё лицемерие и пропаганду тоже будете отвечать вместе с этими упырями, господа «журналисты» с Эха Москвы.
satttana_perrrkele 24 июля 2018 | 00:43
оппа!
Вот и до "юрЫста" дело дошло.
Держись, Димон!