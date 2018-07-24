Руководство «Роскосмоса» может сегодня решить судьбу головного института, сотрудника которого обвинили в госизмене
74-летний Виктор Кудрявцев обвиняется в передаче секретной информации одной из стран НАТО. Речь идет о разработках гиперзвуковых летательных аппаратах. Эту тему президент Путин затрагивал накануне выборов в послании Федеральному собранию, рассказывая о перспективных видах вооружений.
В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, где работает ученый, в конце недели прошли обыски. Кудрявцев арестован. Свидетелем проходит Дмитрий Пайсон, теперь уже бывший директор центра в Объединенной ракетно-космической корпорации.
Кадровых решений по руководству ЦНИИМаша пока не принимали. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возвращается из Сочи и проведет сегодня серию совещаний по этой теме. Не исключены изменения в структуре института.
Внутреннее расследование проводит специальная комиссия «Роскосмоса».
Комментарии4
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mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 00:11
Поскольку секрет российской гиперзвуковой ракеты выдан шпионом на Запад, батутчик-рагозин приказал приступить к выпуску гиперсветовой ракеты.
viktorova 24 июля 2018 | 00:22
Реалии путинского режима:
Никандров, Ламонов, Максименко, Захарченко, Дрыманов.
Кудрявцев, Пайсон.... Рогозин?
Почти все патриоты.
За исключением последнего. Ждём...
navsegda 24 июля 2018 | 00:52
Песец институту , и пральна , на фига козе баян , на фига россии космос ? Енто не нефть с газом , навару мало
vadimp 24 июля 2018 | 01:02
Рагозин "нашел" "козлов отпущения"?
Лет через 5 как выкручиваться будет?