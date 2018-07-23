Создатель фильма «ВМаяковский» Александр Шейн вернул Фонду кино 20 млн. рублей
Эти деньги организация предоставляла ему для съемок ленты. Деньги давали при условии возврата, сказали ТАСС в Фонде. Главные роли в фильме сыграли Юрий Колокольников, супруга Шейна Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов и другие. Между тем столичная полиция возбудила уголовное дело о хищении средств. Картину сняли и выпустили в прокат прошлой осенью, ее создатели средства вовремя не вернули.
Комментарии7
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lion64__2 23 июля 2018 | 23:07
Ещё один вор-режиссёр, либеральной национальности, объявился.
aallttoo 23 июля 2018 | 23:18
lion64__2: расист? трешечка
novyrusich 23 июля 2018 | 23:30
lion64__2: С Александра Шейна сняты подозрения в мошенничестве. Он вернул деньги, которые получил на съемки фильма «ВМаяковский», а значит, предмета спора между Фондом кино и режиссером больше нет.
Гражданский супруг Чулпан Хаматовой возвратил 20 миллионов рублей. Это вся сумма, которая покрыла расходы на производство картины. Фонд кино изначально предоставил режиссеру 20 миллионов на условиях возврата. Однако недавно организация забеспокоилась, что крупный заем им не вернут.
Педя, у Шейна Александра Александровича мама Ирина Романовна Павлова.
какая печаль для тебя, он русский.
Даже твои собратья- нацисты, пидораша, считали бы его мишлинге.
eduard53 23 июля 2018 | 23:13
А когда потомственный кремлядский постельничий Никитка вернёт стране десятки лямов
со своих убыточных поделок?
viktorova 23 июля 2018 | 23:17
Этот пенс вылизывает до глубины. Отрабатывает. Остатки ему простят.
aallttoo 23 июля 2018 | 23:13
это вряд ли поможет Шейнину и Хаматовой.
Несмотря на страстную любовь к режиму обоих
vladimir_veteran 23 июля 2018 | 23:24
Какая-то дикость! Коммерческие дела, платежи, сроки, требования о возврате денсредств, объяснения, просьбы продления сроков возврата. И вершина таких дел - арбитражный суд. При чем здесь полиция? На основании чего возбуждено уголовное дело? Бывший БХСС от безделья бесится. Уже давно соцсобственности нет, а фантомные боли остались. Дармоеды!