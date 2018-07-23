Создатель фильма «ВМаяковский» Александр Шейн вернул Фонду кино 20 млн. рублей

Эти деньги организация предоставляла ему для съемок ленты. Деньги давали при условии возврата, сказали ТАСС в Фонде. Главные роли в фильме сыграли Юрий Колокольников, супруга Шейна Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов и другие. Между тем столичная полиция возбудила уголовное дело о хищении средств. Картину сняли и выпустили в прокат прошлой осенью, ее создатели средства вовремя не вернули.