Полиция Торонто подтвердила гибель двух человек, в том числе одного ребенка, в результате перестрелки
Сейчас стражи порядка выясняют личность стрелка. Известно лишь, что ему 29 лет и он родом из Торонто.
Инцидент произошел накануне поздно вечером в районе Гриктаун, где располагается одна из оживленных улиц. Неизвестный открыл огонь из пистолета по посетителям ресторана. Затем он вступил в перестрелку с полицией и был убит. В правоохранительных органах не исключают версию теракта. Впрочем, мотивы стрелка до конца еще не выяснены.
Комментарии2
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fresh_breeze 23 июля 2018 | 23:07
"Неизвестный открыл огонь из пистолета по посетителям ресторана. Затем он вступил в перестрелку с полицией и был убит."
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Двое погибших посетителей погибли, конечно, от пуль неизвестного. А от чьих же ещё?
palmcoast___ 23 июля 2018 | 23:16
fresh_breeze:
Вообще то в Торонто компактное проживание украинцев. Не исключено, что среди мирных есть те, кто по сей день бомбит мирные города Донбаса, и приезжает в Торонто в гости к родственникам. Пострелять, дабы не утратить профессионализьм.