Полиция Торонто подтвердила гибель двух человек, в том числе одного ребенка, в результате перестрелки

Сейчас стражи порядка выясняют личность стрелка. Известно лишь, что ему 29 лет и он родом из Торонто.

Инцидент произошел накануне поздно вечером в районе Гриктаун, где располагается одна из оживленных улиц. Неизвестный открыл огонь из пистолета по посетителям ресторана. Затем он вступил в перестрелку с полицией и был убит. В правоохранительных органах не исключают версию теракта. Впрочем, мотивы стрелка до конца еще не выяснены.