Самолет авиакомпании «Turkish Airlines» совершил экстренную посадку в Трабзоне
Лайнер столкнулся с птицей в небе над Черным морем. Он летел из Тбилиси в Стамбул. Как сообщает грузинское телевидение, посадка прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пока неизвестно, продолжат ли они полет в Стамбул тем же самолетом, или авиакомпания выделит другой.
Комментарии1
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asokol 23 июля 2018 | 23:11
Я же говорил, что жидотурка Эрдоган помидорами не отделается! Так будет с каждым!