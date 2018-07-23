Самолет авиакомпании «Turkish Airlines» совершил экстренную посадку в Трабзоне

Лайнер столкнулся с птицей в небе над Черным морем. Он летел из Тбилиси в Стамбул. Как сообщает грузинское телевидение, посадка прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пока неизвестно, продолжат ли они полет в Стамбул тем же самолетом, или авиакомпания выделит другой.