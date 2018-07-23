Следственный комитет проверяет информацию об угрозах адвокату избитого в ярославского колонии заключенного

Ирина Бирюкова покинула Россию после того, как вокруг пыток в колонии разгорелся скандал.

«Новая газета» рассказала об избиении осужденного. Текст сопровождался 10-минутной видеозаписью. По словам самой Бирюковой, угрозы ей стали поступать в минувшие выходные. Тем временем следствие установило личности всех сотрудников, которые были причастны к пыткам заключенного. Сообщается о задержании шестерых.