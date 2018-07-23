Следственный комитет проверяет информацию об угрозах адвокату избитого в ярославского колонии заключенного
Ирина Бирюкова покинула Россию после того, как вокруг пыток в колонии разгорелся скандал.
«Новая газета» рассказала об избиении осужденного. Текст сопровождался 10-минутной видеозаписью. По словам самой Бирюковой, угрозы ей стали поступать в минувшие выходные. Тем временем следствие установило личности всех сотрудников, которые были причастны к пыткам заключенного. Сообщается о задержании шестерых.
Комментарии2
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prusol 23 июля 2018 | 23:14
Аллё, ребята, и снова ошибки в заголовке? Ну сколько можно? Это уже становится неприличным. Что такое "в ярославского колонии"? Это колония, которая принадлежит некому "ярославскому"?
danko1 23 июля 2018 | 23:27
prusol: В России всё принадлежит "питерским".