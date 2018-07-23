Измайловский районный суд частично удовлетворил иск нижегородской колонии к Марии Алехиной и газете «Собеседник»
Измайловский районный суд частично удовлетворил иск нижегородской колонии к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и газете «Собеседник». Поводом стала статья об условиях труда заключенных. Журналистам присудили опровергнуть отдельное высказывание бывшей заключенной этого учреждения, — сказал «Эху Москвы» автор публикации Сергей Ежов.
Сергей Ежов отметил, что издание будет обжаловать решение суда, хотя по большей частью оно им удовлетворено.
Комментарии2
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viktorova 23 июля 2018 | 23:08
Бл@дь, у нас колонии, оказывается, рай земной. И условия труда на уровне мировых стандартов.
Показательное решение суда, особенно после сообщения о пытках Макарова.
danko1 23 июля 2018 | 23:16
viktorova: Особенно того, что не только свидетели в суде говорили о рабском труде в этой колонии и о том, что сшитую спец.форму для скорой помощи через фирму потом по многократно возросшей стоимости продавали для скорой помощи, что уже преступление, но и собственные квитанции колонии о зарплате в несколько сотен рублей и даже меньше сотни суд не признал доказательством.
Можно говорить уже не о беззаконии полном при развитом путинизме, а о полной преступности судебной системы и правоохранительных органах.