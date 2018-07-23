Измайловский районный суд частично удовлетворил иск нижегородской колонии к  Марии Алехиной и газете «Собеседник»

Измайловский районный суд частично удовлетворил иск нижегородской колонии к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и газете «Собеседник». Поводом стала статья об условиях труда заключенных. Журналистам присудили опровергнуть отдельное высказывание бывшей заключенной этого учреждения, — сказал «Эху Москвы» автор публикации Сергей Ежов.

Сергей Ежов отметил, что издание будет обжаловать решение суда, хотя по большей частью оно им удовлетворено.