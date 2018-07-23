Арестованный по делу о госизмене сотрудник ЦНИИмаша работал по гранту ЕС
Проект финансировали в рамках т.н. Седьмой рамочной программы научных исследований, рассказал телеканалу «Дождь» главный научный сотрудник предприятия Юрий Липницкий. Он удивлен интересом правоохранительных органов к этой работе, поскольку там, по его словам, не было ничего особенного. 74-летнего Виктора Кудрявцева арестовали на прошлой неделе. У него дома, а также дома у его сына прошли обыски. Сегодня агентства сообщили со ссылкой на свои источники, что в деле есть и второй арестованный. Кто он, пока неизвестно.
Комментарии6
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jetsam 23 июля 2018 | 23:06
Седьмая студия. Седьмая рамочная программа.
чего-то семерка проклятое число для гранд-получателей.
honduras_na_colyme 23 июля 2018 | 23:28
Чото ржу - если верить заметке, то прославленно-мультяшная высокодуховная гиперпуперзвуковая вундервафля против Запада создавалась на гранты этого самого Запада.
navsegda 23 июля 2018 | 23:09
Так вот в чём прикол - "работал по гранту ЕС" , а те кто в этой стране получает деньги из-за рубежа официально называются "иностранный агент" , а это синоним "шпион" , потом пусть не удивляются бегству мозгов на запад
viktorova 23 июля 2018 | 23:11
Кудрявцев - путинтст патриот. Ведёт себя как и все в этой прогнившей ватной системе. На словах патриот, а на деле, готов мать родную продать, как и все путинисты.
navsegda 23 июля 2018 | 23:28
viktorova: что он продал ? Он просто делал свою работу , причём не скрываясь , не прячась , гранты ЕС никто не запрещал .Ты же сам пользуешься иностранными товарами , иностранным софтом на своём иностранном компе , ты то же родину продал ?
savl_1 23 июля 2018 | 23:31
Его возраст как то не вяжется с романтическими шпионскими подвигами.