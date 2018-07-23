Арестованный по делу о госизмене сотрудник ЦНИИмаша работал по гранту ЕС

Проект финансировали в рамках т.н. Седьмой рамочной программы научных исследований, рассказал телеканалу «Дождь» главный научный сотрудник предприятия Юрий Липницкий. Он удивлен интересом правоохранительных органов к этой работе, поскольку там, по его словам, не было ничего особенного. 74-летнего Виктора Кудрявцева арестовали на прошлой неделе. У него дома, а также дома у его сына прошли обыски. Сегодня агентства сообщили со ссылкой на свои источники, что в деле есть и второй арестованный. Кто он, пока неизвестно.